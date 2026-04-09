Dans une interview accordée à Eurosport Allemagne, Carlos Alcaraz a expliqué avoir un objectif technique très précis. Si des progrès ont déjà été constatés, il veut aller encore plus loin.
« Il y a plusieurs points que je souhaite améliorer. Mon service en fait partie. J’y consacre beaucoup de temps, pas seulement sur le court. Je réfléchis à la manière de l’améliorer : les déplacements, le lancer de balle, la technique, mes sensations. C’est un aspect crucial. Il ne s’agit pas seulement de mes performances sur le court, mais aussi de ma façon d’y penser en dehors. Je veux progresser dans ce domaine, me sentir mieux après chaque match et chaque entraînement. »
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 10:10