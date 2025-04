Battu par Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, en ayant sombré physi­que­ment dans le dernier set, Lorenzo Musetti a livré un discours très classe lors de la céré­monie de remise des prix.

"Of course I wanna thank Carlos for sharing the court… always a plea­sure for me. Always a lesson. Disappointed I couldn't finish the match in the best way for the crowd and for all the support I've received…