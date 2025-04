Alors qu’on pouvait s’at­tendre à un duel équi­libré entre les compa­triotes Lorenzo Musetti et Matteo Berrettini en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, celui‐ci a tourné court grâce à un plan tactique parfai­te­ment exécuté du premier qui s’est faci­le­ment imposé (6−3, 6–3).

Invité à analyser sa victoire en zone mixte après la rencontre, Lorenzo a détaillé comment il avait réussi à tisser sa toile.

« Je devais être concret et simple. Je savais ce qu’il fallait faire tacti­que­ment. Berrettini joue bien quand il tourne autour de son coup droit. J’ai essayé de lui enlever cette partie du terrain, celle qui s’ouvre avec le revers pour ensuite tourner et frapper. C’est à partir de là que je lui ai fait vrai­ment mal. Quand j’étais immé­dia­te­ment dans l’échange, je jouais sur son coup droit, je le faisais bouger. Et puis quand il était dans une situa­tion favo­rable, je l’obli­geais à jouer le revers. »