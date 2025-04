Vainqueur du tenant du titre devant des fans presque hysté­riques, l’Italien a confirmé qu’il était un sacré client quand tout est réuni pour qu’il puisse réaliser une grosse performance.

Maintenant, il a un autre défi qui l’at­tend face à Carlos Alcaraz mais cela ne lui fait pas peur.

« Battre le cham­pion titre, cela donne une saveur parti­cu­lière d’au­tant que je ne l’avais battu. Le score était de 5 à 0. C’était donc proba­ble­ment l’un des défis les plus diffi­ciles que j’ai eu à relever dans ma carrière jusqu’à présent. C’est donc sans aucun doute une belle victoire, l’une des meilleures de ma carrière. En ce qui concerne le match de demain, je pense qu’il n’y a pas de favori, honnê­te­ment. Demain, nous verrons qui est le favori sur le court, et quand nous nous serre­rons la main, il y aura un gagnant. Et c’est tout »