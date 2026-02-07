Battu lors de ses huit derniers matchs avant le tournoi de Montpellier et à la recherche d’une victoire depuis le 1er octobre dernier, soit quatre mois, Adrian Mannarino (70e mondial) est en train revivre sur le court dans l’Hérault.

Tombeur de Pedro Martinez, d’Ugo Humbert et d’Arthur Gea, le joueur de 37 ans visera ce week‐end une 16e finale en carrière, et pour­quoi pas un 6e titre.

Et pour­quoi, le Français a expliqué à L’Equipe cette semaine ne pas évoluer dans les condi­tions optimales.

« J’ai un gros problème de maté­riel. Il va falloir que je serre les dents pendant un mois ou deux parce que je n’ai pas ce dont j’ai besoin. J’ai eu un chan­ge­ment de raquette et il y a eu une petite mésen­tente, j’at­tends de rece­voir les nouvelles. »

En demi‐finales ce samedi, Mannarino affron­tera le qualifié améri­cain de 22 ans, Martin Damm (160e mondial).