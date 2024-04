Speaker offi­ciel du Masters 1000 de Monte‐Carlo et de Roland‐Garros depuis de nombreuses années, Marc Maury est certai­ne­ment la voix la plus connue du tennis trico­lore, lui qui officie sur d’autres évène­ments comme à Bercy.

Interrogé par nos confrères de Monaco Matin, l’an­cien joueur de rugby a été invité à se prononcer sur les diffé­rences et simi­li­tudes entre le tournoi moné­gasque et les Internationaux de France. Et sa réponse est assez claire.

« Non, Monte‐Carlo n’est pas un copié‐collé de Roland‐Garros ! Enfin, oui d’un point de vue sportif, mais non côté orga­ni­sa­tion. Beaucoup plus de choses ici sont très fami­liales. Roland, c’est un immense cham­pionnat, ça dépasse donc le cadre de la convivialité. »