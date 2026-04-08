Si Matteo Berrettini avait sa affiché sa détermination et son ambition avant d’affronter Daniil Medvedev au deuxième tour du Masters 1000 der Monte‐Carlo, il ne s’attendait certainement pas à une telle promenade de santé.
Vainqueur 6–0, 6–0, en à peine 50 minutes de jeu, l’Italien a surtout tenu à insister sur la qualité de son tennis lors de l’interview d’après match, même si la prestation de son adversaire était vraiment en dessous de tout.
Matteo Berrettini dopo il match con Medvedev 🎙️— Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) April 8, 2026
« Credo sia stata una delle partite migliori della mia vita, ho sbagliato solo 3 colpi. Non era facile contro un giocatore così ostico come Daniil.
La strategia di gioco è stata perfetta e le mie armi hanno funzionato molto bene.… pic.twitter.com/8Z9mMuuLwC
« Je pense que ça a été l’un des meilleurs matchs de ma vie, je n’ai raté que quelques coups. Ce n’était pas facile face à un joueur aussi coriace que Daniil. Ma stratégie de jeu a été parfaite et mes armes ont très bien fonctionné. Gagner ainsi avec un double 6–0, ça n’arrive pas souvent. Je devais rester concentré car le tennis est un sport compliqué et parfois, même deux breaks ne suffisent pas. J’ai besoin de matchs comme celui‐ci, de victoires et de défaites pour construire la confiance dont j’ai besoin. »
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 13:04