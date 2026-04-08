Si Matteo Berrettini avait sa affiché sa déter­mi­na­tion et son ambi­tion avant d’af­fronter Daniil Medvedev au deuxième tour du Masters 1000 der Monte‐Carlo, il ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à une telle prome­nade de santé.

Vainqueur 6–0, 6–0, en à peine 50 minutes de jeu, l’Italien a surtout tenu à insister sur la qualité de son tennis lors de l’in­ter­view d’après match, même si la pres­ta­tion de son adver­saire était vrai­ment en dessous de tout.

Matteo Berrettini dopo il match con Medvedev 🎙️



« Credo sia stata una delle partite migliori della mia vita, ho sbagliato solo 3 colpi. Non era facile contro un gioca­tore così ostico come Daniil.



La stra­tegia di gioco è stata perfetta e le mie armi hanno funzio­nato molto bene.… pic.twitter.com/8Z9mMuuLwC — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) April 8, 2026

« Je pense que ça a été l’un des meilleurs matchs de ma vie, je n’ai raté que quelques coups. Ce n’était pas facile face à un joueur aussi coriace que Daniil. Ma stra­tégie de jeu a été parfaite et mes armes ont très bien fonc­tionné. Gagner ainsi avec un double 6–0, ça n’ar­rive pas souvent. Je devais rester concentré car le tennis est un sport compliqué et parfois, même deux breaks ne suffisent pas. J’ai besoin de matchs comme celui‐ci, de victoires et de défaites pour construire la confiance dont j’ai besoin. »