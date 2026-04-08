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Matteo Berrettini, après sa victoire 6–0, 6–0 contre Daniil Medvedev : « Ma stra­tégie a été parfaite »

Par
Thomas S
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Si Matteo Berrettini avait sa affiché sa déter­mi­na­tion et son ambi­tion avant d’af­fronter Daniil Medvedev au deuxième tour du Masters 1000 der Monte‐Carlo, il ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à une telle prome­nade de santé. 

Vainqueur 6–0, 6–0, en à peine 50 minutes de jeu, l’Italien a surtout tenu à insister sur la qualité de son tennis lors de l’in­ter­view d’après match, même si la pres­ta­tion de son adver­saire était vrai­ment en dessous de tout. 

« Je pense que ça a été l’un des meilleurs matchs de ma vie, je n’ai raté que quelques coups. Ce n’était pas facile face à un joueur aussi coriace que Daniil. Ma stra­tégie de jeu a été parfaite et mes armes ont très bien fonc­tionné. Gagner ainsi avec un double 6–0, ça n’ar­rive pas souvent. Je devais rester concentré car le tennis est un sport compliqué et parfois, même deux breaks ne suffisent pas. J’ai besoin de matchs comme celui‐ci, de victoires et de défaites pour construire la confiance dont j’ai besoin. »

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 13:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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