Qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo après avoir bénéficié de l’abandon de Roberto Bautista Agut ce mardi (4−0, puis retrait), Matteo Berrettini a été interrogé sur Daniil Medvedev, son futur adversaire, qu’il n’a encore jamais battu en trois confrontations.
Et si l’Italien s’attend forcément à un compliqué, d’autant que le Russe est de retour à un excellent niveau, il semble remonté à bloc à l’idée de le battre pour la première fois.
« Je m’attends à un match différent de ceux que j’ai disputés jusqu’à présent, cela fait aussi longtemps que je ne l’ai pas affronté. C’est un joueur qui préfère les surfaces plus rapides, mais il a prouvé qu’il pouvait aussi gagner sur terre battue, comme à Rome. Il sort d’une finale à Indian Wells, il joue à un très haut niveau. Ce sera un match très difficile, mais j’ai très envie de le disputer. Je me sens motivé, je me sens bien et j’espère que ce sera ma première victoire contre lui. »
Publié le mardi 7 avril 2026 à 14:54