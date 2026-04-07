Qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo après avoir béné­ficié de l’abandon de Roberto Bautista Agut ce mardi (4−0, puis retrait), Matteo Berrettini a été inter­rogé sur Daniil Medvedev, son futur adver­saire, qu’il n’a encore jamais battu en trois confrontations.

Et si l’Italien s’at­tend forcé­ment à un compliqué, d’au­tant que le Russe est de retour à un excellent niveau, il semble remonté à bloc à l’idée de le battre pour la première fois.

« Je m’attends à un match diffé­rent de ceux que j’ai disputés jusqu’à présent, cela fait aussi long­temps que je ne l’ai pas affronté. C’est un joueur qui préfère les surfaces plus rapides, mais il a prouvé qu’il pouvait aussi gagner sur terre battue, comme à Rome. Il sort d’une finale à Indian Wells, il joue à un très haut niveau. Ce sera un match très diffi­cile, mais j’ai très envie de le disputer. Je me sens motivé, je me sens bien et j’espère que ce sera ma première victoire contre lui. »