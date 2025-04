Ce sera l’un des chocs de ce mardi à Monte‐Carlo. Matteo va affronter Zverev. L’Allemand n’est pas dans une très bonne période et même si l’Italien me mène pas les débats (NDLR : Zverev l’a battu quatre fois contre deux défaites) il pense que tout est réuni pour réaliser un « exploit’ comme il l’a avoué à nos confrères d’Ubitennis.

« C’est impor­tant de l’avoir déja battu, car je sais que je peux le refaire et que ce sera extrê­me­ment diffi­cile. Les victoires le prouvent : les matchs ont toujours été très accro­chés. Il est numéro 2 mondial et ce sera donc assu­ré­ment une bataille acharnée, mais je m’en­traîne pour ce genre de matchs ici. Le souvenir des victoires et des défaites m’aide, car je sais quel type de joueur il est, mais nous n’avons jamais joué ici et ce sera aussi son premier match sur terre battue. Donc, à mon avis, les condi­tions sont réunies pour tenter de réaliser un coup. »