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Maxime Boulanger, cordeur offi­ciel du tournoi : « J’ai eu la chance de voir Rafael Nadal déposer ses raquettes tous les matins et de gagner 11 fois le tournoi avec lui »

Par
Laurent Trupiano
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Le sujet est un marron­nier mais il rappelle le rôle essen­tiel joué par les cordeurs d’un tournoi aussi pres­ti­gieux que le Rolex Monte‐Carlo Masters.

Sur le Rocher, c’est l’équi­pe­men­tier Tecnifibre qui officie. Nice Matin est donc allé à la rencontre de l’un des cordeurs les plus aguerris : Maxime Boulanger.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est un peu nostal­gique d’un temps qui est main­te­nant révolu : « Ici, j’ai eu la chance de gagner 11 fois le tournoi avec Rafa, de le voir tous les matins déposer les raquettes. C’est aussi une recon­nais­sance quand le joueur est satis­fait, il a du respect pour notre travail. »

Métier de l’ombre, le cordeur a forcé­ment des rapports parti­cu­liers avec les cham­pions du circuit et souvent il connait mieux que quiconque leur personnalité.

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 10:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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