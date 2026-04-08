Le sujet est un marronnier mais il rappelle le rôle essentiel joué par les cordeurs d’un tournoi aussi prestigieux que le Rolex Monte‐Carlo Masters.
Sur le Rocher, c’est l’équipementier Tecnifibre qui officie. Nice Matin est donc allé à la rencontre de l’un des cordeurs les plus aguerris : Maxime Boulanger.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est un peu nostalgique d’un temps qui est maintenant révolu : « Ici, j’ai eu la chance de gagner 11 fois le tournoi avec Rafa, de le voir tous les matins déposer les raquettes. C’est aussi une reconnaissance quand le joueur est satisfait, il a du respect pour notre travail. »
Métier de l’ombre, le cordeur a forcément des rapports particuliers avec les champions du circuit et souvent il connait mieux que quiconque leur personnalité.
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 10:40