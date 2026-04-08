Le sujet est un marron­nier mais il rappelle le rôle essen­tiel joué par les cordeurs d’un tournoi aussi pres­ti­gieux que le Rolex Monte‐Carlo Masters.

Sur le Rocher, c’est l’équi­pe­men­tier Tecnifibre qui officie. Nice Matin est donc allé à la rencontre de l’un des cordeurs les plus aguerris : Maxime Boulanger.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est un peu nostal­gique d’un temps qui est main­te­nant révolu : « Ici, j’ai eu la chance de gagner 11 fois le tournoi avec Rafa, de le voir tous les matins déposer les raquettes. C’est aussi une recon­nais­sance quand le joueur est satis­fait, il a du respect pour notre travail. »

Métier de l’ombre, le cordeur a forcé­ment des rapports parti­cu­liers avec les cham­pions du circuit et souvent il connait mieux que quiconque leur personnalité.