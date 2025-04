Battu par Karen Khachanov l’année dernière à Monte‐Carlo, Daniil Medvedev a pris sa revanche dès le premier tour ce lundi.

Au terme d’un match aux multiples rebon­dis­se­ments (17 breaks au total !), de près de trois heures de jeu, l’ac­tuel 11e mondial est venu à bout de son ami et compa­triote : 7–5, 4–6, 6–4.

Si Khachanov a bien failli aban­donner durant le match en raison d’un problème physique, Medvedev a lui boité en toute fin de match.

« Est‐ce que tu peux appeler le physio s’il te plaît ? », a direc­te­ment demandé Daniil, perclus de crampes, à l’ar­bitre de la rencontre.

Ouchhh 😖



Medvedev calls for the physio after his match, strug­gling with intense thigh cramps !@DaniilMedwed #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/XuVNPC6L4a