Daniil Medvedev est unique.

Hier soir, lors de son duel face à Alexander Zverev, quand une poignée de suppor­ters acquis à la cause de l’Allemand a dépassé les bornes, Daniil Medvedev s’est mis en mode Open d’Australie et a sorti son index pour leur demander le silence.

Cela a le don de le motiver mais aussi d’ex­citer les fans de son adversaire.

En confé­rence de presse, très calme­ment, il a expliqué pour­quoi il avait fait ce geste : « J’étais en train de parler à l’ar­bitre à propos d’une marque et des gens ont commencé à me huer. Après ce qui s’est passé lors de la finale de l’Open d’Australie, s’il se passe quelque chose qui ne me plaît pas, je fais savoir au public qu’il ne peut pas faire ce qu’il veut que je ne ne vais pas jouer jusqu’à ce que ça s’arrête. »