En plus d’être insai­sis­sable sur le court, Daniil Medvedev maîtrise à la perfec­tion l’art du bluff et de la communication.

S’il a assez répété qu’il n’ai­mait pas la terre battue même s’il parvient à battre des joueurs réfé­rencés sur cette surface, le Russe en a rajouté une couche ce jeudi soir lors de sa confé­rence de presse après sa victoire rocam­bo­lesque face à Alexander Zverev.

Interrogé sur son adver­saire en quarts de finale, Holger Rune, Daniil a encore fait le choix de sous‐estimer en faisant réfé­rence à ses nombreuses séances d’en­traî­ne­ments avec le jeune danois.

« C’est un joueur incroyable. Nous nous sommes entraînés ensemble à plusieurs reprises. Je me souviens que la première fois, c’était lors des finales ATP, alors qu’il était encore junior et qu’il était là en tant que parte­naire d’en­traî­ne­ment. Ensuite, nous nous sommes rencon­trés plusieurs fois à l’Académie Mouratoglou. Nous nous sommes beau­coup entraînés ensemble sur terre battue et je pense n’avoir jamais gagné le moindre set contre lui (rires). Mais aujourd’hui, j’ai plutôt bien joué et j’es­père montrer ce niveau demain. »