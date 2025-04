Tombeur en trois sets de Karen Khachanov au premier tour, Daniil Medvedev a encore passé 2h50 sur le court pour venir à bout d’Alexandre Muller mercredi soir : 7–6(6), 5–7, 6–2. Après sa victoire, il a écrit le message « AO 24 » sur la caméra et s’est expliqué auprès du média Championnat.

« Cela signifie que dans ce tournoi, tous mes matches seront disputés et qu’ils dure­ront tous long­temps, comme lors de l’Open d’Australie 2024 (Il avait passé 24 heures sur le court durant la quin­zaine et s’était incliné en cinq sets en finale après avoir mené deux sets à zéro contre Sinner, ndlr). Ici, on ne peut pas jouer cinq heures, ni cinq sets mais appa­rem­ment, tous les matches dure­ront trois heures », a expliqué