Alors qu’il ne cesse de répéter qu’il déteste la terre battue, Daniil Medvedev semble pour­tant capable de performer sur cette surface, où il a déjà obtenu par le passé des résul­tats inté­res­sants (notam­ment un quart à Roland‐Garros en 2021 et une demie à Monte‐Carlo en 2019, ainsi qu’une finale à Barcelone la même année).

En confé­rence de presse après sa victoire contre Lorenzo Sonego ce mercredi (6−3, 6–2, en 1h30), le numéro 5 mondial, qui reste pour rappel sur 25 victoires en 26 victoires, a proposé un discours peu convaincant.

« Sur terre battue, c’est bien plus diffi­cile pour moi de sentir le jeu. Après le match, j’ai eu du mal à dire si j’ai bien joué ou pas. On m’a dit que j’avais bien joué et le score était bon pour moi. J’ai senti que j’étais en contrôle. Je suis très content. Ça me donne confiance pour le prochain match qui sera un gros match. Ce sera un gros test contre Zverev (en huitièmes, ce jeudi, ndlr). Alors je suis content aujourd’hui. »