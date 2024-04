Longtemps aller­gique à la terre battue, Daniil Medvedev s’est fait violence pour obtenir de bons résul­tats sur cette surface, avec notam­ment un titre à Rome la saison dernière. Avant son entrée en lice à Monte‐Carlo, où il affron­tera le vain­queur du match entre Gaël Monfils et Jordan Thompson, le numéro 4 mondial a parlé de ses attentes à Eurosport.

« J’ai fait les quarts il y a trois ans à Roland‐Garros en jouant du très bon tennis. J’ai gagné Rome l’année dernière. Je n’aime toujours pas trop la terre battue, tout simple­ment parce que mon jeu ne s’y prête pas parfai­te­ment. C’est beau­coup plus diffi­cile pour moi de m’adapter à diffé­rentes circons­tances, comme de mauvais rebonds ou un joueur qui a un bon service. Il faut donc que je m’oc­cupe de beau­coup de petits détails, ce que j’ai réussi à faire l’an dernier et quelques années aupa­ra­vant à Roland‐Garros. J’ai donc des attentes de plus en plus élevées sur terre battue chaque année, ce qui peut parfois être diffi­cile, mais en même temps j’aime ça parce que quand vous avez des attentes élevées, cela veut dire que vous avez confiance en vous. »