Ce n’est un secret pour personne, Daniil Medvedev a de grosses diffi­cultés sur terre battue. Il a récem­ment avoué ne pas aimer jouer sur cette surface. Et pour­tant, grâce à sa place de numéro 2 mondial acquise mi‐mars, le Russe se retrouve tête de série numéro 2 du Masters 1000 de Monte‐Carlo, derrière Novak Djokovic, et devant Rafael Nadal, sacré 11 fois sur Le Rocher.

« C’est assez drôle parce qu’il (Rafael Nadal) est le meilleur joueur sur terre battue. Je suis tête de série n°2 et Nadal n°3 à Monte Carlo alors qu’il a gagné ici plus de 10 fois. Cela ne signi­fiera rien pendant le tournoi. On verra bien. Je ne sais pas s’il est dans ma partie de tableau ou celle de Novak. Il pour­rait y avoir une énorme demi‐finale s’il est du côté de Novak », a réagi Daniil Medvedev en confé­rence de presse. Et malheu­reu­se­ment pour lui, le Majorquin est dans sa partie de tableau et non pas dans celle du numéro 1 mondial. A noter tout de même que Medvedev s’était hissé jusqu’en demies à Monte‐Carlo en 2019…