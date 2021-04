La journée de mardi démarre très mal à Monte‐Carlo. Demi‐finaliste en 2019, Daniil Medvedev a été testé positif à la Covid‐19. La tête de série numéro 2 du tournoi est donc disqua­li­fiée ! « C’est une grosse décep­tion de ne pas jouer à Monte‐Carlo. Je suis main­te­nant foca­lisé sur ma récu­pé­ra­tion. Je regarde devant moi pour revenir vite sur le circuit le plus rapi­de­ment possible », a regretté le deuxième joueur mondial. A noter que la situa­tion pour­rait être encore plus drama­tique car le Russe s’est entraîné avec Novak Djokovic et Rafael Nadal ces derniers jours…

