Cela peut arriver de passer à côté d’un match, mais rare­ment à ce niveau. Battu 6–0, 6–0 en 50 minutes par Matteo Berrettini au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Daniil Medvedev a vécu un véri­table cauchemar.

Il faut dire qu’il n’a pas mis une balle dans le court.

Incrédule en début de match, il est monté en pres­sion progres­si­ve­ment avant de logi­que­ment exploser à 6–0, 2–0 en détrui­sant sa raquette comme il sait le faire.

🥵 L’énorme pétage de plomb de Medvedev lors de sa déroute face à Berrettini #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/tjy61NtDN4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 8, 2026

Les images sont choquantes, surtout pour son équi­pe­men­tier, même si on peut, dans ce cas‐là, bien comprendre sa grosse frustration.

Le tennis peut être cruel. Daniil va sûre­ment en rire dans quelques années, mais on imagine dans quel état de nerf il devait être d’au­tant que son début de saison était plutôt rassurant.

Ce match nous rappelle ses débuts sur terre où il avait montré quelques limites avec cette surface qu’il n’ap­pré­ciait pas.

📊 Pour la 3 fois depuis la créa­tion de l’ATP Tour (1990) un membre du Top 10 a encaissé un 6⁄ 0 6⁄ 0 :

🚲 Masters 2005 : Gaudio (N°9) vs Federer

🚲 Rome 2016 : Berdych (N°8) vs Goffin

🚲 Monte Carlo 2026 : Medvedev (N°10) vs Berrettini pic.twitter.com/vin4WJxfRK — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 8, 2026

Au niveau des statis­tiques, c’est assez histo­riques avec 3 coups gagnants pour 27 fautes directes.