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Medvedev prend deux bulles, Berrettini se retient d’en rire !

Par
Laurent Trupiano
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Cela peut arriver de passer à côté d’un match, mais rare­ment à ce niveau. Battu 6–0, 6–0 en 50 minutes par Matteo Berrettini au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Daniil Medvedev a vécu un véri­table cauchemar.

Il faut dire qu’il n’a pas mis une balle dans le court. 

Incrédule en début de match, il est monté en pres­sion progres­si­ve­ment avant de logi­que­ment exploser à 6–0, 2–0 en détrui­sant sa raquette comme il sait le faire.

Les images sont choquantes, surtout pour son équi­pe­men­tier, même si on peut, dans ce cas‐là, bien comprendre sa grosse frustration.

Le tennis peut être cruel. Daniil va sûre­ment en rire dans quelques années, mais on imagine dans quel état de nerf il devait être d’au­tant que son début de saison était plutôt rassurant.

Ce match nous rappelle ses débuts sur terre où il avait montré quelques limites avec cette surface qu’il n’ap­pré­ciait pas.

Au niveau des statis­tiques, c’est assez histo­riques avec 3 coups gagnants pour 27 fautes directes.

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 12:03

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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