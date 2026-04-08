Cela peut arriver de passer à côté d’un match, mais rarement à ce niveau. Battu 6–0, 6–0 en 50 minutes par Matteo Berrettini au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Daniil Medvedev a vécu un véritable cauchemar.
Il faut dire qu’il n’a pas mis une balle dans le court.
Incrédule en début de match, il est monté en pression progressivement avant de logiquement exploser à 6–0, 2–0 en détruisant sa raquette comme il sait le faire.
🥵 L’énorme pétage de plomb de Medvedev lors de sa déroute face à Berrettini #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/tjy61NtDN4— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 8, 2026
Les images sont choquantes, surtout pour son équipementier, même si on peut, dans ce cas‐là, bien comprendre sa grosse frustration.
Le tennis peut être cruel. Daniil va sûrement en rire dans quelques années, mais on imagine dans quel état de nerf il devait être d’autant que son début de saison était plutôt rassurant.
Ce match nous rappelle ses débuts sur terre où il avait montré quelques limites avec cette surface qu’il n’appréciait pas.
📊 Pour la 3 fois depuis la création de l’ATP Tour (1990) un membre du Top 10 a encaissé un 6⁄0 6⁄0 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 8, 2026
🚲 Masters 2005 : Gaudio (N°9) vs Federer
🚲 Rome 2016 : Berdych (N°8) vs Goffin
🚲 Monte Carlo 2026 : Medvedev (N°10) vs Berrettini pic.twitter.com/vin4WJxfRK
Au niveau des statistiques, c’est assez historiques avec 3 coups gagnants pour 27 fautes directes.
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 12:03