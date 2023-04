Largement dominé par Holger Rune, ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Daniil Medvedev, lors de son passage devant la presse, a forcé­ment été inter­rogé sur les décla­ra­tions d’Alexander Zverev à son encontre suite à leur duel acharné ce jeudi soir sur le Rocher. Et sans surprise, le Russe ne s’est pas fait prier pour contre‐attaquer.

« Qu’est‐ce qui l’a poussé à dire cela ? La pause toilettes, je voulais faire pipi. Qu’est‐ce qu’il veut que je fasse ? Et allons‑y pas à pas. Donc 2–2, non 3–2 j’ai comme cinq balles de break. Il réussit à tenir. Félicitations. Ensuite, je fais mon jeu de service. Je vais aux toilettes, je perds les deux jeux suivants, il sert pour le match et il dit que je vais aux toilettes pour qu’il joue moins bien. Sascha vit dans son propre monde. Dans le vestiaire, cinq joueurs sont déjà venus me voir et m’ont dit : ‘Allez, Daniil, pour­quoi n’es‐tu pas fair‐play (sourire) ?’ »