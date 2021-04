De passage en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion du média day de Monte‐Carlo, Daniil Medvedev a été ques­tionné sur le report d’une semaine de Roland Garros offi­cia­lisé cette semaine. Et visi­ble­ment, le numéro 2 mondial a un peu de mal à comprendre cette décision.

« Un joueur qui va en quarts de finale de Roland‐Garros sera dans une mauvaise situation »

« Oui, j’ai été surpris. Je suis un peu surpris car si on parle de règles, pas de Roland‐Garros lui‐même, mais du pays et du gouver­ne­ment, qu’est‐ce que ça change si on le fait une semaine plus tard ? Nous parlons de COVID ici. Je ne suis pas sûr que ça chan­gera quoi que ce soit, je dois dire que c’est un peu ridi­cule. Mais pas de la part de la Fédération fran­çaise ou du gouver­ne­ment, c’est juste la situa­tion géné­rale. Quand vous regardez de cette façon, cela vous donne le senti­ment que si vous reportez d’une semaine, le COVID dispa­raîtra dans une semaine. Il existe de nombreuses règles. Parfois, il peut y avoir des excep­tions. En tant que joueur, de toute façon, je préfère cela parce que cela me donnera une semaine supplé­men­taire pour me préparer. Je vais essayer d’uti­liser les deux semaines après Rome pour vrai­ment bien me préparer. On verra ce qu’ils vont faire pour la saison sur gazon, je ne parle pas de moi, mais un joueur qui va en quarts de finale de Roland‐Garros sera dans une mauvaise situation. »