Lors de son médias day, Daniil a bine voulu faire un mini bilan de l’ap­port de Gilles Simon au sein du team, visi­ble­ment cela passe par beau­coup de discus­sions et Daniil doit pouvoir faire le tri pour ne pas oublier de jouer aussi à l’instinct.

« Il essaie d’ap­porter quelque chose à mon jeu, ce à quoi je pensais peut‐être, mais je ne compre­nais pas comment je devais l’amener sur le terrain. Il m’ex­plique comment je peux faire, et pour moi c’est impor­tant car pendant le match on n’a pas le temps de trop réflé­chir. Après je dois donc être très concentré pour ne pas trop penser à ce qu’il me dit. Peut‐être que j’y pense trop à l’en­traî­ne­ment, mais pas pendant le match. A Monte‐Carlo, nous avons beau­coup parlé de terre battue avant le tournoi, et je pense que j’ai peut‐être trop réfléchi au coup suivant, à ce que je devais faire, alors qu’en réalité je devais jouer davan­tage. C’est donc très inté­res­sant, pour le moment, je pense que cela fonc­tionne très bien et j’ai hâte d’ap­prendre plus de choses »