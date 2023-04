Daniil Medvedev sait qu’il revient de loin.

Malmené pendant la globa­lité de la rencontre face à Alexander Zverev, ce jeudi soir en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, le Russe a profité des faiblesses mentales de son adver­saire pour fina­le­ment s’im­poser après plus de 3h de jeu alors que l’Allemand, en plus d’avoir eu deux balles de match dans l’ul­time jeu décisif, a égale­ment servi deux fois pour le gain du match.

« C’était un match incroyable, fou, je ne peux pas mentir. Il a servi deux fois pour gagner le match, donc il aurait proba­ble­ment dû faire mieux (rires). J’ai essayé de regarder beau­coup de tennis sur terre battue avant de jouer ce tournoi, et tout ce que j’ai vu m’a fait penser que l’on peut revenir à tout moment, que le service n’est pas aussi impor­tant que sur d’autres surfaces, et qu’au moment où un joueur devient un peu nerveux, il est possible que le match bascule à tout moment. C’est exac­te­ment ce que j’ai réussi à faire aujourd’hui, mais c’était un match incroyable, oui. »