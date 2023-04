La tension était palpable à Monte‐Carlo ces derniers jours.

Allumé par Alexander Zverev après leur grosse bataille de jeudi soir, qui a consi­déré qu’il était « l’un des joueurs les moins fair‐play du circuit », Daniil Medvedev s’est d’abord moqué de l’Allemand au moment de saluer Holger Rune au filet avant de se lâcher en confé­rence de presse.

Après sa défaite contre Holger Rune en quarts de finale vendredi, le Russe a en effet raconté que plusieurs joueurs étaient venus le voir suite aux propos de Zverev. Puis il a continué son « réqui­si­toire » contre le cham­pion olympique.

« Sascha, quand il perd, on peut trouver peut‐être 25 inter­views de lui où il dit des choses étranges. Encore une fois, je dis honnê­te­ment que si des gars comme Casper (Ruud), je ne sais pas, Andrey (Rublev), peut‐être Karen (Khachanov), même Diego (Schwartzman), avec qui je me suis engueulé à l’ATP Cup, honnê­te­ment, je suis fautif, et proba­ble­ment qu’il ne m’aime toujours pas comme il m’ai­mait peut‐être avant ce match. Et je suis désolé qu’un gars comme Diego, qui est si gentil et si fair‐play, se sente comme ça à mon égard. Sascha n’est pas ce type. Sascha n’est pas comme Casper, il n’est pas comme Diego, il n’est pas comme Andrey. Quand il dit que quel­qu’un n’est pas fair‐play, on se dit : « D’accord, super. Regarde‐toi dans le miroir. »

Ambiance.