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Moïse Kouame, après sa défaite contre Ugo Humbert : « J’ai vu qu’à un moment donné, je pouvais riva­liser avec quel­qu’un du top 30–40 »

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà béné­fi­ciaire d’une wild card à Miami, où il a réussi à passer un tour, Moïse Kouame (334e mondial) a égale­ment pu profiter d’une invi­ta­tion pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo. 

Battu dès son entrée en lice par son compa­triote Ugo Humbert (34e mondial), 6–3, 7–5 en 1h47 de jeu, le joueur de 17 ans a voulu retenir le positif. 

« J’ai beau­coup appris. Il y a eu de bonnes choses, des choses à retra­vailler. En tout cas, je ressors la tête haute. J’ai vu qu’à un moment donné je peux riva­liser avec quel­qu’un du top 30–40, que ce soit physi­que­ment ou dans les coups, ou tacti­que­ment, avec une sorte de riva­lité que j’ai pu instaurer quand même dans ce match. J’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions de break, j’ai eu des occa­sions de revenir dans ce match. À 5–5 dans le deuxième set, il y a un moment où je suis revenu et puis hop, je suis reparti malheu­reu­se­ment (sourires). Ça fait partie de l’ap­pren­tis­sage », a déclaré le grand espoir du tennis fran­çais dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le lundi 6 avril 2026 à 10:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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