Déjà bénéficiaire d’une wild card à Miami, où il a réussi à passer un tour, Moïse Kouame (334e mondial) a également pu profiter d’une invitation pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Battu dès son entrée en lice par son compatriote Ugo Humbert (34e mondial), 6–3, 7–5 en 1h47 de jeu, le joueur de 17 ans a voulu retenir le positif.
« J’ai beaucoup appris. Il y a eu de bonnes choses, des choses à retravailler. En tout cas, je ressors la tête haute. J’ai vu qu’à un moment donné je peux rivaliser avec quelqu’un du top 30–40, que ce soit physiquement ou dans les coups, ou tactiquement, avec une sorte de rivalité que j’ai pu instaurer quand même dans ce match. J’ai eu beaucoup d’occasions de break, j’ai eu des occasions de revenir dans ce match. À 5–5 dans le deuxième set, il y a un moment où je suis revenu et puis hop, je suis reparti malheureusement (sourires). Ça fait partie de l’apprentissage », a déclaré le grand espoir du tennis français dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le lundi 6 avril 2026 à 10:08