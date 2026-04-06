Déjà béné­fi­ciaire d’une wild card à Miami, où il a réussi à passer un tour, Moïse Kouame (334e mondial) a égale­ment pu profiter d’une invi­ta­tion pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Battu dès son entrée en lice par son compa­triote Ugo Humbert (34e mondial), 6–3, 7–5 en 1h47 de jeu, le joueur de 17 ans a voulu retenir le positif.

« J’ai beau­coup appris. Il y a eu de bonnes choses, des choses à retra­vailler. En tout cas, je ressors la tête haute. J’ai vu qu’à un moment donné je peux riva­liser avec quel­qu’un du top 30–40, que ce soit physi­que­ment ou dans les coups, ou tacti­que­ment, avec une sorte de riva­lité que j’ai pu instaurer quand même dans ce match. J’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions de break, j’ai eu des occa­sions de revenir dans ce match. À 5–5 dans le deuxième set, il y a un moment où je suis revenu et puis hop, je suis reparti malheu­reu­se­ment (sourires). Ça fait partie de l’ap­pren­tis­sage », a déclaré le grand espoir du tennis fran­çais dans des propos relayés par L’Equipe.