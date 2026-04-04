Deux semaines après avoir créé la sensation en décrochant sa première victoire ATP à Miami, à seulement 17 ans, Moïse Kouamé est de retour dans le grand bain du circuit principal à l’occasion du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Bénéficiant d’une wild card de la part des organisateurs et opposé à son compatriote, Ugo Humbert, au premier tour, le grand espoir du tennis tricolore a été interrogé sur sa collaboration avec Richard Gasquet.
Et à l’écouter lors de son passage en conférence de presse d’avant tournoi, l’actuel 328e mondial semble plus que satisfait.
« Il m’apporte beaucoup. Tout ce que vous pouvez penser, il me l’apporte. Il essaie de faire le maximum pour moi. Pour l’instant, c’est une super collaboration. C’est un coach complet : technique, mental, physique… tout ce qu’il peut, il l’apporte. C’est sûr que mon équipe essaie que je sois le mieux préparé possible, surtout en venant sur ces tournois comme Miami, Montpellier, ici. Je vais surtout essayer de faire ma propre expérience et ne pas me baser uniquement sur ce qu’il a fait, qui était quand même énorme. Je vais venir avec mes propres convictions, mes propres regards et essayer de faire le mieux possible. »
Publié le samedi 4 avril 2026 à 18:45