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Moïse Kouamé, entraîné par Richard Gasquet : « Tout ce que vous pouvez penser, il me l’apporte. Il essaie de faire le maximum pour moi. C’est un coach complet »

Par
Thomas S
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Deux semaines après avoir créé la sensa­tion en décro­chant sa première victoire ATP à Miami, à seule­ment 17 ans, Moïse Kouamé est de retour dans le grand bain du circuit prin­cipal à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Bénéficiant d’une wild card de la part des orga­ni­sa­teurs et opposé à son compa­triote, Ugo Humbert, au premier tour, le grand espoir du tennis trico­lore a été inter­rogé sur sa colla­bo­ra­tion avec Richard Gasquet. 

Et à l’écouter lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, l’ac­tuel 328e mondial semble plus que satisfait. 

« Il m’apporte beau­coup. Tout ce que vous pouvez penser, il me l’apporte. Il essaie de faire le maximum pour moi. Pour l’instant, c’est une super colla­bo­ra­tion. C’est un coach complet : tech­nique, mental, physique… tout ce qu’il peut, il l’apporte. C’est sûr que mon équipe essaie que je sois le mieux préparé possible, surtout en venant sur ces tour­nois comme Miami, Montpellier, ici. Je vais surtout essayer de faire ma propre expé­rience et ne pas me baser unique­ment sur ce qu’il a fait, qui était quand même énorme. Je vais venir avec mes propres convic­tions, mes propres regards et essayer de faire le mieux possible. »

Publié le samedi 4 avril 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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