Deux semaines après avoir créé la sensa­tion en décro­chant sa première victoire ATP à Miami, à seule­ment 17 ans, Moïse Kouamé est de retour dans le grand bain du circuit prin­cipal à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Bénéficiant d’une wild card de la part des orga­ni­sa­teurs et opposé à son compa­triote, Ugo Humbert, au premier tour, le grand espoir du tennis trico­lore a été inter­rogé sur sa colla­bo­ra­tion avec Richard Gasquet.

Et à l’écouter lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, l’ac­tuel 328e mondial semble plus que satisfait.

« Il m’apporte beau­coup. Tout ce que vous pouvez penser, il me l’apporte. Il essaie de faire le maximum pour moi. Pour l’instant, c’est une super colla­bo­ra­tion. C’est un coach complet : tech­nique, mental, physique… tout ce qu’il peut, il l’apporte. C’est sûr que mon équipe essaie que je sois le mieux préparé possible, surtout en venant sur ces tour­nois comme Miami, Montpellier, ici. Je vais surtout essayer de faire ma propre expé­rience et ne pas me baser unique­ment sur ce qu’il a fait, qui était quand même énorme. Je vais venir avec mes propres convic­tions, mes propres regards et essayer de faire le mieux possible. »

