Invité par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Monte‐Carlo, quelques jours après sa première victoire ATP à Miami, Moïse Kouamé ne semble pas effrayé par les enjeux et les attentes liées à sa grande préco­cité (seule­ment 17 ans).

Posé et déter­miné, le protégé de Richard Gasquet entend bien progresser le plus vite possible en s’ins­pi­rant, pour­quoi pas, d’un certain Kylian Mbappé, lui aussi extrê­me­ment précoce et auteur d’une phrase devenue culte : « Moi, tu me parles pas d’âge ».

« Est‐ce que ça va trop vite ? Non, ça ne va jamais trop vite, je pense. Maintenant, il faut s’adapter. Bien sûr, c’est l’ex­pé­rience que j’en­grange. Je vais commencer à me préparer parce que je sais que ça va être ça les 10–15 prochaines années de ma carrière. C’est sûr que j’ai eu un bon début d’année, j’ai bien joué, mais je vais toujours essayer d’aller le plus loin possible. Je suis encore en appren­tis­sage, bien sûr. Le jour où je ne serai plus en appren­tis­sage, ça voudra dire que j’aurai arrêté ma carrière, simple­ment. Il faut apprendre, engranger l’ex­pé­rience et voir pour se perfec­tionner. » On lui dit que c’est un discours à la Mbappé et sa théorie du « il n’y a pas d’âge », et il en convient. « Kylian le dit, il n’y a pas d’âge, il n’y a jamais d’âge ! Dans le sport, il n’y a jamais d’âge, bien sûr… », a déclaré au journal L’Équipe, Moïse Kouamé, opposé ce dimanche à Ugo Humbert.