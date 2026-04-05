Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Moïse Kouamé n’a peur de rien : « Kylian Mbappé le dit, il n’y a pas d’âge. Dans le sport, il n’y a jamais d’âge »

Par
Thomas S
-
978

Invité par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Monte‐Carlo, quelques jours après sa première victoire ATP à Miami, Moïse Kouamé ne semble pas effrayé par les enjeux et les attentes liées à sa grande préco­cité (seule­ment 17 ans).

Posé et déter­miné, le protégé de Richard Gasquet entend bien progresser le plus vite possible en s’ins­pi­rant, pour­quoi pas, d’un certain Kylian Mbappé, lui aussi extrê­me­ment précoce et auteur d’une phrase devenue culte : « Moi, tu me parles pas d’âge ».

« Est‐ce que ça va trop vite ? Non, ça ne va jamais trop vite, je pense. Maintenant, il faut s’adapter. Bien sûr, c’est l’ex­pé­rience que j’en­grange. Je vais commencer à me préparer parce que je sais que ça va être ça les 10–15 prochaines années de ma carrière. C’est sûr que j’ai eu un bon début d’année, j’ai bien joué, mais je vais toujours essayer d’aller le plus loin possible. Je suis encore en appren­tis­sage, bien sûr. Le jour où je ne serai plus en appren­tis­sage, ça voudra dire que j’aurai arrêté ma carrière, simple­ment. Il faut apprendre, engranger l’ex­pé­rience et voir pour se perfec­tionner. » On lui dit que c’est un discours à la Mbappé et sa théorie du « il n’y a pas d’âge », et il en convient. « Kylian le dit, il n’y a pas d’âge, il n’y a jamais d’âge ! Dans le sport, il n’y a jamais d’âge, bien sûr… », a déclaré au journal L’Équipe, Moïse Kouamé, opposé ce dimanche à Ugo Humbert. 

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 12:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥