Mené 4–1 dans le troi­sième set par Aleksandar Vukic, avec un double break de retard, Gaël Monfils a trouvé les ressources pour s’im­poser au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Alors qu’il affron­tera Daniil Medvedev mercredi pour une place en huitièmes de finale, le Français de 37 ans a avoué au micro d’Eurosport arrivé un peu à bout physi­que­ment après avoir enchaîné ces dernières semaines.

« La fatigue est extrême. J’ai envie de jouer à Monaco mais je sens que c’est la dernière semaine où je vais jouer avant de prendre du repos. C’est dur physi­que­ment et même dans la tête. Mais ça fait du bien de quand même gagner dans des mauvaises condi­tions, ça donne encore plus confiance. Demain, une grosse bataille m’at­tend contre Medvedev. Je vais tout donner et après ça va être compliqué. J’ai essaye de me raccro­cher à des choses : le public, mes amis. Mon pote est encore plus fatigué que moi. »