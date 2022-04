Après avoir annoncé son retrait du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Gaël Monfils a répondu aux ques­tions des jour­na­listes en confé­rence de presse. Et forcé­ment, le Parisien a été inter­rogé sur la future retraite de Jo‐Wilfried Tsonga qui inter­viendra à Roland‐Garros.

« Je suis le seul où c’est un peu diffé­rent. Je suis un peu plus frais physi­que­ment. Ma femme me pousse beau­coup. Ils savent que, norma­le­ment, je serais le dernier à fermer les vannes. Je pense que je vais être un des derniers à arrêter. J’ai prévu de jouer encore quatre ans. Jo arrête, Gilles ne jouera pas encore quatre ans, et Richard non plus. Quand je dis quatre ans, je compte cette année, donc ça fait cinq ans. Je veux au moins pousser jusqu’à mes 40 ans, si mon corps me le permet. Je m’écoute un peu plus. J’ai des petites douleurs mais j’essaie d’être plus intel­li­gent. J’ai encore quatre ans facile à péter les couilles aux petits jeunes. »

De vos envoyés spéciaux à Monte‐Carlo.