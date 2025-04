Au micro d’Eurosport à Monte‐Carlo, où il a dominé Fabian Marozsan au premier tour (4−6, 6–1, 6–1), Gaël Monfils a insisté sur son travail de l’ombre, même s’il s’amuse de cette la image que le grand public a parfois de lui.

« Ça m’est arrivé de kiffer dans ma vie. Mais ce n’est qu’une fois. Je me souviens d’une fois, à 23 ans : je suis jeune, j’ai envie de me faire un FIFA, je suis avec mes potes jusqu’à 2–3h du matin, on mange McDo. Le lende­main, il y a entraî­ne­ment. Bah je n’y vais pas, j’as­sume. Tu peux te permettre de le faire quand tu sais que ton prochain tournoi est dans quinze jours, tu ne fais jamais ça la veille d’un tournoi. Tu sais quand tu peux le faire. Donc j’ai toujours kiffé ce mythe : je mange McDo. Personne ne court plus vite que moi sur le circuit mais, oui, je mange McDo. »