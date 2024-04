Gaël Monfils aurait pu se souvenir long­temps de sa volée penalty à 6 à 5 dans le tie‐break du premier set. Elle aurait surement pesé lourd s’il avait perdu car après avoir bien débuté le set, la « Monf » a vrai­ment marqué le pas physi­que­ment face à Vukic peu créatif mais bien campé sur sa ligne de fond de court (7−6).

Heureusement la « Monf » réagis­sait bien dès le début de la deuxième manche en brea­kant très vite, le Français semblait quand même puiser dans ses ressources, et elles n’étaient pas inépui­sables ce mardi mais cela était suffi­sant pour plier la seconde manche (6−3).

📊 Les joueurs les plus âgés ayant remporté un match à Monte Carlo (1990−2024) :

🇩🇪 Tommy Haas – 39 ans et 13 jours

🇨🇭 Stan Wawrinka – 38 ans et 12 jours

🇫🇷 Gaël Monfils – 37 ans et 218 jours 🆕



✍️ Âge au début du tournoipic.twitter.com/kWoULWJYtr — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 9, 2024

Dans l’ul­time set, tentant beau­coup trop, Gaël donnait presque l’im­pres­sion de « balancer » (NDLR : 1–4 et double break) avant de se reprendre et de trouver les ressources pour aller au combat comme il l’avait fait à Roland‐Garros l’an dernier face à Sebastien Baez.

La fin de match était tota­le­ment irres­pi­rable, et poussé par le public Gaël deve­nait presque injouable alignant 4 jeux de suite (5−4). Sûrement plus relâché à cause de son état de fatigue, le Tricolore était enfin plus effi­cace sur son service. Cela était bon signe avant le sprint final (6−5). De son côté, Vukic semblait tendu et il craquait logi­que­ment sur sa remise en jeu.

Ce succès arraché avec son courage (6−7, 6–3, 7–5) confirme que le Français est toujours plus fort quand la situa­tion devient très compliquée.

Demain, face à Medvedev, sur le central, Monfils aura encore un match de gala, il le mérite car c’est aussi pour cela qu’il continue sa carrière.

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo