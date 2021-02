C’était à redou­ter, après les der­nières mesures gou­ver­ne­men­tales dans la lutte contre la pan­dé­mie de coro­na­vi­rus, et c’est désor­mais offi­ciel : le Rolex Monte‐Carlo Masters se joue­ra entiè­re­ment « à huis clos ». Les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 moné­gasque l’ont annon­cé dans un com­mu­ni­qué offi­ciel, pré­ci­sant avoir pris cette déci­sion suite aux « der­nières mesures du gou­ver­ne­ment allon­geant l’é­tat d’ur­gence sani­taire jus­qu’au 3 mai pro­chain » (alors que le tour­noi est pré­vu du 10 au 18 avril).

Les orga­ni­sa­teurs pré­cisent tout de même que le tour­noi sera dif­fu­sé « du 11 au 18 avril sur Eurosport, et du 17 au 18 avril (demi‐finales et finale) sur C8″, en plus de « l’ap­pli­ca­tion mobile, le site offi­ciel et les réseaux sociaux. »