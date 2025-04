Alors qu’il n’avait joué qu’un seul match à Monte‐Carlo avant cette édition (une défaite contre Sebastian Korda en 2022), Carlos Alcaraz a montré qu’il était évidem­ment capable de s’im­poser partout en triom­phant sur le Rocher ce samedi.

Opposé à Lorenzo Musetti en finale, l’Espagnol a breaké d’en­trée avant de se montrer impa­tient et imprécis, puis­qu’il a commis 14 fautes directes dans le premier set dont 11 en coup droit. En face, l’Italien affi­chait un niveau de jeu impres­sion­nant, trou­vait beau­coup de profon­deur et de volume dans ses frappes.

Musetti n’al­lait pas pouvoir tenir ce niveau de jeu beau­coup plus long­temps. Il avait passé quatre heures plus sur le court cette semaine que son adver­saire. Et dans cette finale avancée à midi en raison de la météo mena­çante, il allait d’abord subit les assauts d’Alcaraz, enfin réglé, avant de sombrer physiquement.

#RolexMonteCarloMasters | 👑 Le Rocher a un nouveau prince !



🏆 Carlos Alcaraz remporte pour la première fois le Rolex Monte‐Carlo Masters ! Il s’im­pose en trois manches face à Lorenzo Musetti, blessé à la cuisse (3−6, 6–1, 6–0). pic.twitter.com/SFwDyXAL93 — fran­cetv­sport (@francetvsport) April 13, 2025

Carlos Alcaraz s’im­po­sait logi­que­ment en 1h45 de jeu : 3–6, 6–1, 6–0. Il rempor­tait à 21 ans son 18e titre en carrière (déjà !) et son 6e Masters 1000. Le prince.