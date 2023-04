Auteur d’une belle perfor­mance face à Richard Gasquet au 1er tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, pour son premier match depuis sa sépa­ra­tion avec Nicolas Massu, Dominic Thiem va défier Holger Rune ce mercredi.

En atten­dant, son frère et manager, Moritz Thiem, a donné une inter­view au média autri­chien DerStandard dans laquelle il évoque les attentes énormes autour de lui.

« Il faut aussi voir le côté positif. De nombreux enfants ont commencé le tennis grâce à lui. C’est bien d’être un sportif profes­sionnel, de savoir que beau­coup de gens dans le pays sont derrière soi. D’un autre côté, cela signifie une pres­sion extrême. Si les perfor­mances ne sont pas au rendez‐vous, les critiques fusent. Malgré tous les avis néga­tifs lui deman­dant de mettre un terme à sa carrière, il ne se laisse pas décou­rager. Pour être honnête, je n’étais pas sûr moi‐même qu’il puisse et veuille aller jusqu’au bout. Personne ne lui en aurait voulu, il a tout réussi. Le fait qu’il continue montre qu’il a un carac­tère fort. Dominic est né pour le tennis. Actuellement, c’est un inves­tis­se­ment, on ne reçoit pas de millions après des défaites au premier tour. S’il n’était pas tota­le­ment impliqué, il n’in­ves­ti­rait pas son propre argent. J’ai le plus grand respect pour lui. Depuis quelques semaines, il dit : ‘Je veux changer quelque chose. Je veux rede­venir meilleur’. »