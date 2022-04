Patrick Mouratoglou fait la « une » d’un hors‐série tout petit édité de la part de nos collègues de Tennis Magazine. Un choix qui peut être discu­table sur un Masters1000 qui réunit autant de stars. Il reste que l’in­ter­view du coach de Simona Halep est instruc­tive, il y parle de notam­ment de son « protégé » Stefanos Tsitispas.

« Je ne trouve pas que « Stef » soit un proto­type. Je le trouve assez diffé­rent dans la mesure où il déve­loppe un jeu plus agressif et porté vers l’avant. Mais il possède les carac­té­ris­tiques du joueur moderne : grand, très fin, très athlé­tique, avec une très belle couver­ture de terrain. Il possède un jeu inspiré et utilise très bien la géomé­trie du court, ce qui explique en partie ses succès sur terre battue »

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo