C’est offi­ciel depuis la défaite d’Alexander Zverev contre Matteo Berrettini au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner restera numéro 1 mondial jusqu’à la fin de sa suspen­sion prévu à Rome début mai.

Dans des propos accordés au Corriere dello Sport et relayés par Ubitennis, l’en­traî­neur fran­çais, Patrick Mouratoglou, a réagi à cette information.

« Pour Jannik, il y a déjà une bonne nouvelle : pendant son absence, personne ne lui a volé sa place. Novak a atteint une finale, mais ne l’a pas gagnée. Carlos et Alexander n’ont pas bien joué. Si Alcaraz avait remporté Indian Wells et Miami, ce qui est dans ses cordes, il aurait affronté le retour de Sinner avec plus de confiance. »