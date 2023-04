Toujours aux côtés d’Holger Rune à Monte‐Carlo cette semaine, malgré l’an­nonce leur sépa­ra­tion quelques jours plus tôt, Patrick Mouratoglou a parlé au micro d’Eurosport des deux personnes les plus impor­tantes pour Holger Rune, qualifié pour le dernier carré du Masters 1000 de Monte‐Carlo où il retrou­vera Jannik Sinner.

« Il y a deux person­nages vrai­ment clefs. Sa maman et Lars Christensen (son coach). La maman est évidem­ment une source de moti­va­tion. Elle est aussi motivée que lui, à fond avec lui. Sa croyance dans le poten­tiel de son fils est telle que je pense que ça le porte aussi. Et à côté de ça, il y a Lars. Et là c’est vrai­ment le feu et la glace. Le feu, c’est la maman et la glace c’est Lars qui est beau­coup plus intro­verti. Je trouve que la combi­naison des deux est fantas­tique », a résumé l’en­traî­neur français.