Malgré l’an­nonce de leur sépa­ra­tion, Holger Rune et Patrick Mouratoglou ont rempilé pour une semaine à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Monte‐Carlo. Et la déci­sion semble porter ses fruits car le jeune danois a rejoint la finale du tournoi après avoir battu Jannik Sinner en demies au terme d’un magni­fique duel.

Au micro d’Eurosport, l’en­traî­neur fran­çais a insisté sur la passion de son joueur pour la petite balle jaune.

« Holger Rune est un jeune homme ultra centré sur le tennis. Le tennis, c’est sa vie. Il ne pense qu’à ça. Et les trois quarts du temps quand il ne joue pas au tennis, devinez ce qu’il fait. Il regarde du tennis ! Il y a beau­coup de gens qui peuvent dire que c’est trop, qu’il va exploser (« Je crains que Rune fasse un ‘burn‐out’ », préve­nait Tsitsipas, ndlr). Moi je pense exac­te­ment l’inverse. Je pense que les gens qui sont excep­tion­nels sont des passionnés, qui vivent leur acti­vité en perma­nence et qui en sont complè­te­ment impré­gnés, et c’est son cas. »

Rune affron­tera Andrey Rublev ce dimanche pour un deuxième titre en Masters 1000 après Bercy.