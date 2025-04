Actuel 31e joueur mondial et engagé sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo où il affron­tera Jordan Thompson pour son entrée en lice, Giovanni Mpetshi Perricard a été inter­rogé sur son illustre compa­triote, Richard Gasquet, qui va disputer son tout dernier tournoi sur le Rocher (opposé à Arnaldi ce dimanche).

Et Français de 21 ans lui a rendu un sacré hommage.

« Richard, c’était et c’est toujours un très bon joueur. Quand j’étais petit, c’était une de mes idoles. Quand on regar­dait Roland‐Garros, il faisait partie des joueurs pour lesquels on voulait quitter l’école plus tôt pour aller voir les matches. C’est un peu triste de voir qu’il va s’ar­rêter dans quelques semaines. S’il pouvait rester sur le circuit toute sa vie, pour voir son revers encore et encore, on serait content. C’est vrai­ment quelque chose qui me fascine. Ce (samedi) matin, quand je le vois frapper des revers, je m’ar­rête encore un peu de jouer et je regarde, telle­ment c’est beau. J’espère qu’il va profiter de ces derniers matches. Richard va jouer son dernier Monte‐Carlo et moi mon premier ! C’est là que je me rends compte de l’écart entre nous et j’es­père que quand il aura du temps, je pourrai discuter avec lui. C’est une personne qui a beau­coup à nous apprendre sur le tennis », a déclaré Giovanni à L’Équipe.