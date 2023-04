Le All‐England Club, sous la pres­sion de l’ATP et de la WTA, a offi­cia­lisé la nouvelle fin mars. Les joueurs russes et biélo­russes seront de retour à Wimbledon lors de l’édi­tion 2023, du 3 au 16 juillet, après avoir été bannis en 2022. Depuis Monte‐Carlo, où il a livré au 1er tour « l’une des pires perfor­mances » de sa carrière, Andy Murray a commenté cette décision.

« Je savais à l’avance que c’était comme ça que ça se passait. Je pense que ce qui est vrai­ment impor­tant, c’est de conti­nuer à parler de ce qui se passe réel­le­ment en Ukraine en ce moment, et de ne pas se concen­trer sur quelques joueurs de tennis et quelques athlètes qui peuvent ou non être en mesure de parti­ciper à des événe­ments spor­tifs majeurs. C’est une déci­sion diffi­cile pour Wimbledon. Il est évident que le reste du sport a pris une direc­tion complè­te­ment diffé­rente de la leur, ce qui a rendu les choses très diffi­ciles. Mais je ne pense pas qu’il faille s’at­tarder sur cette déci­sion. Je pense que cela détourne un peu l’at­ten­tion de ce qui se passe réel­le­ment. Il ne faut pas que cela se produise. Il faut que le problème réel soit au premier plan de toutes ces discus­sions », a déclaré le Britannique dans des propos accordés à Tennis Majors.