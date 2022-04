Auteur d’un beau parcours sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo où il a quand même sorti le 9e joueur mondial Félix Auger‐Aliassime, Lorenzo Musetti, extrê­me­ment soutenu par la grande commu­nauté italienne du Rocher, s’est confié cette semaine sur ses problèmes mentaux qui l’ont empêché de se libérer ces derniers mois.

Et afin de résoudre ce souci majeur pour un joueur de tennis, l’Italien a fait appel à un psy qu’il voit encore très régu­liè­re­ment : « Dans mes mois diffi­ciles, j’ai commencé un travail avec un psycho­logue. Je me suis retrouvé en meilleur forme mentale et je lui parle toujours chaque semaine, à la fin de chaque tournoi. Je n’y croyais pas avant, mais ça m’a aidé surmonter les diffi­cultés, sur et en dehors du terrain. »