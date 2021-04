Comme pour faire taire les ragots, la famille Nadal a donc décidé de s’en­traîner ensemble ce samedi au Monte‐Carlo Country Club. Sur le court, il y avait donc à nouveau Toni et Rafa mais aussi Félix et Frédéric.

Une situa­tion inédite qui envoie clai­re­ment un signal à ceux qui pensent que la déci­sion de Toni n’a pas été acceptée et digérée par le team Rafa.

Interrogé par l’Equipe au sujet de cet entrai­ne­ment inat­tendu, Frédéric Fontang qui vit un moment assez spécial de sa carrière de coach était joyeux : « En fait Toni parlait à Rafa pour lui demander son ressenti sur le jeu de Félix » a expliqué avec le sourire le Palois. « Et pour nous ça n’a pas de prix..On était en famille et c’était bien. Et je vous confirme que Rafa, il est là, il est prêt ! Il frappe bien la balle »