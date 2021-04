En confé­rence de presse, Rafael Nadal était évidem­ment déçu mais aussi réaliste sur sa perfor­mance : « C’est un match diffi­cile à expli­quer. Quand on est confronté à un bon joueur comme lui et qu’on ne joue pas bien, on doit perdre, non ? C’est facile à analyser. Je ne sais pas pour­quoi, mais j’ai eu des problèmes avec mon service. Je ne comprends pas pour­quoi parce que je n’ai eu aucun problème pendant les entrai­ne­ments. Mais aujourd’hui, mon service a été un désastre. Cela a eu un impact sur tout le reste de mon jeu. Quand on sert sans confiance, on se concentre unique­ment sur le service et on ne pense pas comment jouer le point. On essaie simple­ment de mettre le service dedans. Ensuite on a tout de suite des problèmes pour la suite du point. C’est facile : il a bien joué, il a mérité la victoire plus que moi. Je me suis battu, c’est le point positif, j’ai été présent. Mais on ne peut pas espérer gagner contre un joueur comme lui en perdant son service je ne sais pas combien de fois… trop souvent. Aucune chance dans ces condi­tions. Six, sept fois ? Beaucoup trop…Il a bien joué, c’est vrai. Il a très bien joué. Il a été agressif. Bravo à lui. Je suis content pour lui. Il est super, je lui souhaite le meilleur »