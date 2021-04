Depuis quelques jours, et après l’an­nonce de la nouvelle colla­bo­ra­tion entre Félix Auger‐Aliassime et Toni Nadal, Rafa et le Canadien ne se quittent plus. Après leur entraî­ne­ment commun ce samedi, les deux hommes étaient une nouvelle fois ensemble lors du média day. Et appa­rem­ment, ça fait sourire l’Espagnol…