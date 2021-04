Après les premiers tours lundi et mardi, place désor­mais aux seizièmes de finale avec l’en­trée en lice des têtes de série.

11 fois vain­queur sur le Rocher, Rafael Nadal débu­tera face au terrien argentin Federico Delbonis contre qui il n’a jamais perdu le moindre set en quatre confron­ta­tions. Novak Djokovic aura lui fort à faire pour son retour à la compé­ti­tion face à la « pépite » Jannik Sinner.

Du côté des Français, on attendra avec impa­tience le match entre Grigor Dimitrov et Jérémy Chardy alors que le Lucas Pouille tentera de confirmer face à l’Australien Alexey Popyrin. À noter le gros duel de terriens entre Diego Schwartzman et Casper Ruud.

Découvrez le programme complet de la journée de mercredi ci‐dessous :