En marge de la finale de la Coupe du Roi de foot­ball où il était présent, Rafael Nadal a répondu à quelques ques­tions concer­nant son état.

Sincère, il a évoqué ses problèmes de santé qui l’empêchent donc de pouvoir se projeter.

« J’avance au jour le jour. Je n’ex­clus rien, ni d’être à Barcelone la semaine prochaine, ni d’être à Madrid. Je n’ai pas pu aller à Monte‐Carlo, mais bon. C’est vrai qu’en ce moment je ne peux pas y aller à cause de problèmes que j’ai. J’ai un problème à l’ab­domen depuis deux mois, en fait depuis que je suis rentré d’Australie. J’ai récu­péré rapi­de­ment et puis, en m’en­traî­nant un jour, j’ai commencé à ressentir une gêne au niveau de l’ab­domen et cela a été de plus en plus gênant. Je n’ai pas réussi à bien récu­pérer. Nous essayons de faire les choses très prudem­ment, c’est juste la stricte vérité ».