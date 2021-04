A l’issue de son succès plus que facile face à Delbonis, Rafael Nadal a évoqué le souci de pouvoir rester concentré alors même que le match se déroule faci­le­ment. Pour lui, cela est vrai­ment accentué avec le manque du public : « C’est vrai­ment diffi­cile de garder la même inten­sité sans le public. Le public vous aident à conti­nuer à rester à fond. En fait, vous voulez constam­ment lui montrer que vous êtes en forme. L’énergie est diffé­rente, surtout dans des situa­tions comme aujourd’hui où j’avais le match plus ou moins sous contrôle. Demain, j’aurai un adver­saire très diffi­cile, je vais devoir être à 100% tout le temps. Personnellement, le public me manque. Je ne veux pas vous mentir là dessus. J’aime beau­coup mieux jouer devant un bon public que sans » a expliqué l’Espagnol.

Ce jour, Rafael sera opposé à Grigor Dimitrov. L’Espagnol mène 13 victoires à 1. Ils se sont joués 5 fois sur l’ocre, Rafa l’a toujours emporté.