Rafael Nadal a annoncé la couleur dès son arrivée à Monte‐Carlo : il est prêt et en forme ! Mais si ses douleurs au dos, surve­nues en Australie, semblent être du passé, l’homme aux 11 titres sur le Rocher a partagé ses doutes devant la presse.

« Ça va, je vais bien. Honnêtement, je suis en confiance. Je me suis bien entrainé ces derniers jours à Monte Carlo, avant le début du tournoi. Je me sens prêt. C’est vrai que je n’ai pas beau­coup joué de matches. Mais il est vrai aussi que j’ai eu de bons résul­tats par le passé en n’ayant pas beau­coup joué de matches. Mon état d’esprit est toujours le même. Je veux simple­ment être prêt pour mercredi. Je prends les choses au jour le jour. Je veux juste être prêt pour le premier match, ensuite on verra. Je fonc­tionne étape par étape, comme je l’ai toujours fait. J’espère être suffi­sam­ment prêt pour ne pas me blesser, et si je peux éviter les bles­sures pendant un mois et demi, je pour­rais atteindre mon meilleur niveau », a estimé Rafael Nadal. Première réponse prévue mercredi contre Federico Delbonis ou Adrian Mannarino.