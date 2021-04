Lorsqu’il s’est présenté en confé­rence de presse à l’issue de sa victoire sèche et en moins d’une heure face à Grigor Dimitrov (6–1, 6–1), Rafael Nadal était presque déçu de ne pas avoir pu jouer et lutter davan­tage face au Bulgare. Avec son réalisme légen­daire, le numéro 3 mondial consi­dère même que c’est le Bulgare qui s’est sabordé tout seul, comme un grand.

« Grigor a manqué beau­coup plus que d’ha­bi­tude. Nous avons eu des batailles incroyables ensemble. Mais ce n’était pas le cas aujourd’hui. Je suis un peu désolé pour lui, Grigor a fait un très mauvais match, j’ai fait de bonnes choses mais ce score est de sa faute. Je suis juste concentré sur essayer de jouer aussi bien que possible à chaque point, je pense que j’ai eu de bons jours d’en­traî­ne­ment avant le début du tournoi. Sur le papier, ça devait être un gros test aujourd’hui. Finalement, la situa­tion était diffé­rente. Demain, je jouerai face à Bautista ou Rublev, d’ex­cel­lents adver­saires. J’ai besoin de jouer à mon plus haut niveau. J’espère être prêt à bien jouer et me donner des chances de conti­nuer dans ce tournoi. »