Juste avant sa démons­tra­tion contre Grigor Dimitrov, Rafael Nadal a pu observer l’éton­nante défaite de son grand rival Novak Djokovic contre Daniel Evans. Le Majorquin n’est pas étonné que chaque décon­venue de sa part, du serbe et même de Roger Federer fassent tant réagir…

« Nous n’avons pas échoué pendant tant d’an­nées, chaque surprise est très rare, donc ce genre de moment est forcé­ment très spécial. C’est sans doute la plus belle victoire de la carrière d’Evans. Félicitations à lui. C’est tout ce que je peux dire. Je n’ai vu que quelques points, car je me prépa­rais pour mon match. Il semble qu’il joue bien. Sur ce que j’ai pu voir, il a été solide, il a très peu raté et il a joué son match. Bravo à lui », a émis Rafael Nadal en confé­rence de presse.